Среди челябинцев наблюдается рост спроса на Турцию в майские праздники. Чем вызван такой ажиотаж, ИА «Первое областное» выяснило у директора туристического агентства Елены Бондаренко.
По ее словам, Турция всегда была популярна в этот период, а в этом году интерес подогрели более выгодные цены.
«Порадовали цены туроператоров, появилось большое количество горящих путевок, цены снизились, и поэтому вырос спрос. Молодежь предпочитает Кемер, для семейного отдыха выбирают Сиде или Белек», — комментирует Елена Бондаренко.
Самый ажиотаж приходится на конец апреля — начало мая, после праздников спрос понижается.
Средний ценник на майские каникулы сейчас начинается от 110 тысяч рублей на двоих за семь дней.
Следующими популярными направлениями после Турции являются Египет, Таиланд и Куба.