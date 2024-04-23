Южноуральцы могут выгодно слетать в Турцию на майские

Цены начинаются от ста тысяч рублей за двоих

Среди челябинцев наблюдается рост спроса на Турцию в майские праздники. Чем вызван такой ажиотаж, ИА «Первое областное» выяснило у директора туристического агентства Елены Бондаренко.



По ее словам, Турция всегда была популярна в этот период, а в этом году интерес подогрели более выгодные цены.

«Порадовали цены туроператоров, появилось большое количество горящих путевок, цены снизились, и поэтому вырос спрос. Молодежь предпочитает Кемер, для семейного отдыха выбирают Сиде или Белек», — комментирует Елена Бондаренко.

Самый ажиотаж приходится на конец апреля — начало мая, после праздников спрос понижается.

Средний ценник на майские каникулы сейчас начинается от 110 тысяч рублей на двоих за семь дней.

Следующими популярными направлениями после Турции являются Египет, Таиланд и Куба.