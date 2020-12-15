Пенсионерам из Челябинска подарили свадебное путешествие на океан и в Париж

Поездка получилась незабываемой, хотя и виртуальной.

Пенсионеры Николай Мотлях и Валентина Щукина познакомились в Челябинском геронтологическом центре. Минувшим летом мужчина предложил своей суженой пойти под венец. Помолвка пары проходила в прямом эфире проекта «Бабушка. Онлайн» ОНФ. А в канун Нового года пенсионеры получили сказочный подарок.

«Совместно с клубом виртуальной реальности VRC общественники организовали для пенсионеров виртуальное путешествие. С помощью специальных очков Николай Фёдорович смог насладиться красотами океана и даже погладить кита. А для Валентины Ивановны подготовили романтичный тур в Париж: технологии позволили пенсионерке увидеть Эйфелеву башню во всей красе, а после — побывать на представлении знаменитого цирка "Дю Солей"», — рассказывают в ОНФ.

Также активисты ОНФ подарили пенсионерам сертификат на бесплатный семидневный отдых в одном из санаториев региона. Поездка состоится после свадебного торжества, которое назначено на весну 2021 года.

История челябинских пенсионеров растрогала многих. 73-летний Николай Мотлях решил сделать предложение своей своей 66-летней невесте в прямом эфире, чтобы она не отказалась. И оказался прав: Валентина дала согласие выйти замуж.