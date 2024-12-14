Челябинские онкологи удалили 10-сантиметровую опухоль и сохранили голос пациенту

Мужчина проходит реабилитацию и отмечает, что глотать уже стало легче

В Челябинске онкологи клиники ЮУГМУ удалили 75-летнему пациенту большую опухоль щитовидной железы, которая уже проросла в кожу и могла сдавить пищевод и трахею. Несмотря на сложность операции, ее выполнили успешно и аккуратно: шрама почти не видно, голос сохранен, а пациент чувствует существенное улучшение, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

Мужчина пожаловался медикам, что ночью перестал спать, а днем начал падать. Его постоянно мучало давление, а сердце сбоило. В клинике пациента обследовали и обнаружили 10-сантиметровую опухоль щитовидной железы. Было принято решение оперировать мужчину.

«Огромная опухоль на шее мешала самому пациенту. Она проросла в кожу, существовал риск сдавления пищевода и трахеи. Несмотря на то, что опухоль была крупная, а операция — сложной, выполнить ее удалось радикально, с хорошим косметическим эффектом»,— рассказала заведующая онкологическим отделением Клиники ЮУГМУ Ирина Куракина.

Сейчас пациент проходит реабилитацию и отмечает, что самочувствие заметно улучшилось.