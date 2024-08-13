Челябинские хирурги вытащили из живота ребенка четыре магнита

Из-за этих кусочков в кишке образовались дырки

Челябинские врачи столкнулись с необычным случаем — семилетний мальчик поступил в медучреждение с признаками аппендицита. На операционном столе выяснилось, что причина загноения вовсе не в воспалении аппендикса. Хирурги нашли в животе четыре слипшихся магнита, из-за которых в кишке образовались дырки, сообщили в пресс-службе Челябинской областной детской клинической больницы.



«При выполнении операции был выявлен измененный аппендикулярный отросток и большое количество гноя в животе, однако проблема оказалась не в самом отростке. У него были вторичные изменения. Следующее, что пришло в голову, — это то, что причиной может быть дивертикул Меккеля. Такая патология тоже встречается у детей, не так часто, как аппендицит, но его воспаление тоже может приводить к перитониту», — рассказал проводивший операцию хирург Вадим Ромасенко.

Хирурги на стыке тонкой и толстой кишки нашли четыре слипшихся магнита. Они вызвали перфорации стенки кишки в четырех местах.

«Это привело к серьезному воспалению и перитониту, что имитировало симптомы аппендицита. Эти магниты, вероятно, были проглочены в разное время, что и привело к их сложному воздействию на кишечник», — отметили в пресс-службе.

Врачи спасли жизнь ребенку. Мальчик провел три дня в реанимации и неделю в отделении, после чего его выписали домой.