Пластические хирурги и лор‑врачи обсуждают в Челябинске красоту носа

В городе проходит Международный уральский конгресс эстетической медицины

В Челябинске проходит Международный уральский конгресс эстетической медицины. Пластические хирурги и лор-врачи со всей России приехали на Южный Урал, чтобы узнать про новые методы реконструкции носа. Ринопластика в наши дни остается одной из самых востребованных пластических операций.

Конгресс проводится в первый раз. Его участники посетят мастер-классы от мэтров пластической хирургии и обменяются опытом в ходе научной дискуссии.

Пожалуй, самый ожидаемый спикер — турецкий хирург Сурейя Сенелдир из Стамбула. Он уже четверть века оперирует пациентов из разных стран и обучает молодых хирургов.

«В Стамбуле много опытных хирургов, которые занимаются ринопластикой. Люди едут к нам на операцию со всего мира, потому что красивый нос позволяет сделать лицо более гармоничным и изменить внешность. Мы, врачи, видели самые разные типы носов: азиатские, европейские и турецкие… И охотно делимся опытом своей работы с коллегами», — говорит Сурейя Сенелдир.

В Челябинск доктора пригласил организатор конгресса — клиника «ВитаСмайл». Медицинский центр «ВитаСмайл» оказывает полный спектр медицинских услуг, имеет операционные с полным техническим оснащением, где проводятся операции по челюстно-лицевой хирургии, лор- и пластические операции. В клинике также есть круглосуточный стационар отельного уровня.

«У нас есть амбициозная цель — стать лидерами в пластической хирургии и создать площадку для профессионального и неформального общения именитых пластических хирургов, чтобы объединить усилия по развитию отрасли в России и на Урале. Для этого у нас есть все технические возможности: самые современные операционные, свое отделение анестезиологии и реаниматологии, два стационара и конференц-зал, где можно смотреть трансляцию из операционных», — говорит директор сети стоматологий и медцентра «ВитаСмайл» Нажия Хасанова.

Из 67 пациентов, прооперированных с весны, более половины приехали из Москвы, еще семеро — иностранцы. По словам директора клиники, люди едут на Южный Урал к конкретному доктору. Ведущий пластический хирург клиники «ВитаСмайл» Игорь Васильев принадлежит к известной династии челябинских пластических хирургов.

В 90-е годы отец Васильева — Сергей Васильев — первым в Челябинске начал развивать пластическую хирургию.

«Я был подростком и видел, как отец горит своим делом. Интернета тогда еще не было. Если отец ехал в командировку в Америку, то привозил домой не одежду, а чемоданы медицинских журналов и видеокассет с записями операций. Потом к нам в город начали приезжать пластические хирурги из-за рубежа. Среди них были очень известные люди. Все это увлекало, потому что казалось тогда нереальным. И я в итоге пошел в профессию по стопам отца», — рассказывает Игорь Васильев.

Еще один сын Сергея Васильева — Вячеслав Васильев — сейчас работает в московском Институте пластической хирургии и косметологии. Он также принял участие в конгрессе.

В роли моделей на конференции выступали две пациентки из Челябинской области. Одна из них избавилась от горбинки на переносице, а вторая получила носик мечты — с тонким вздернутым кончиком. Но к ринопластике медики прибегают не только ради исправления внешности. Носы приходится восстанавливать после травм, после онкологических операций.

«Ринопластика — наиболее сложный раздел хирургии. За последние 5—7 лет очень серьезно изменились подходы к хирургической коррекции носа. Мы хотим их освоить, поэтому пригласили в Челябинск специалистов из Турции и Москвы. Новые методики позволяют получить более качественный эстетический результат при малой травматизации пациента», — говорит челябинский мэтр пластической хирургии Сергей Васильев.

Врачи надеются, что конгресс станет традиционным.