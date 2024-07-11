Спасать детей в новой челябинской хирургии будут в 16 операционных

Особое внимание уделено созданию комфортных условий для проведения вмешательств

В новом хирургическом корпусе Челябинской областной детской больницы, строительство которого активно ведется, запланировано 16 современных операционных, оснащенных по последнему слову техники, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Разнообразие оперблоков будет отвечать потребностям пациентов с различными патологиями, говорит главный детский хирург области, замглавврача по хирургии Николай Ростовцев.



«В том числе запланированы три экстренных операционных — они обеспечат быстрый и качественный отклик на ситуации, когда время имеет решающее значение для спасения жизни. Две обособленные операционные гнойного профиля позволят проводить операции пациентам с гнойными хирургическими заболеваниями в строго изолированных условиях», — рассказал врач.

«Обособленные операционные для гнойной хирургии — это не просто удобство, это необходимость. Мы имеем дело с пациентами, организм которых борется с серьезной инфекцией. Именно поэтому необходимо изолировать такие операции от других, чтобы минимизировать риск занесения инфекции в „чистые“ операционные и, как следствие, к другим пациентам. Для нас, хирургов, безопасность и благополучие каждого пациента — главный приоритет», — добавляет завотделением гнойной хирургии ЧОДКБ Михаил Погорелов.

Каждая операционная будет оснащена передовым хирургическим оборудованием, позволяющим выполнять операции с минимальным риском для пациента и максимальной точностью.

Отметим, на сегодняшний день работы на строительной площадке идут полным ходом. Котлован нового хирургического корпуса готов на 80 процентов. Из котлована вывезено более 30 тысяч кубометров грунта.