На крыше нового хирургического корпуса ЧОДКБ разобьют парк

Зеленая кровля будет доступна для маленьких пациентов, их родителей и персонала больницы

У нового хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы будет эксплуатируемая кровля: здесь на площади около тысячи квадратных метров разобьют парк, обустроят прогулочные зоны и установят навесы и скамейки. О планах рассказали в пресс-службе ЧОДКБ.

В рамках проекта посередине корпуса будет находиться трехэтажный пристрой в виде подковы с конференц-залом — именно там обустроят зеленую кровлю, которая будет способствовать улучшению теплоизоляции здания, снижая расходы на отопление и охлаждение.

Впрочем, эксплуатируемая кровля — это не просто архитектурный элемент.

«Ландшафтная терапия — это доказанный метод улучшения психологического и физического состояния детей, и парк на крыше будет важным фактором реабилитации пациентов, создания более комфортной и дружелюбной атмосферы больницы», — говорится в сообщении.

Парк на крыше здания будет доступен не только для маленьких пациентов, но и для их родителей, а также для персонала больницы. Это создает условия для общения, отдыха и снятия напряжения.

На сегодняшний день на строительной площадке будущего корпуса кипит работа: первая очередь котлована готова на 100%, в ближайшее время начнется приемка бетона для заливки фундаментной плиты. Все этапы строительства держит на личном контроле глава региона Алексей Текслер.