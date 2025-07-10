Челябинские хирурги меняют клапаны сердца через прокол в ноге

Редкое и дорогое вмешательство проводят людям, которые не выдержат операцию на открытом сердце

Рентген-хирурги Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске провели две операции по протезированию аортального клапана через прокол в ноге, сообщает пресс-служба клиники.

Житель Кыштыма Михаил Чавдаев лег на стол хирурга в свой 78-й день рождения. Проблемы с сердцем у мужчины давно, но менять клапан он очень боялся. Со временем самочувствие стало критическим: сильная одышка, ноги почти не ходят — передвигался, положа руку на плечо жены.

Из-за давления и сахарного диабета делать пенсионеру открытую операцию врачи не решались: больной мог умереть. Вмешательство провели без разрезов — по технологии TAVI.

Технология была разработана в 90-е годы прошлого века. В Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии ее используют с 2015 года. В этом году клиника проведет 37 таких операций.

«Через отверстие в ноге, по сосудам мы заводим к сердцу сжатый протез клапана и в нужном месте его раскрываем. Все делаем под общим наркозом. Бывают очень сложные случаи, когда артерии пациента забиты бляшками, сквозь которые очень трудно провести инструмент. Приходится постараться и проявить творческий подход, чтобы под рентген-контролем идеально точно позиционировать протез», — рассказывает заведующий отделением рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения Сергей Пискунов.

Наталья Кузнецова из Кургана жила со стенозом аортального клапана несколько лет. В 82 года она приехала в Челябинск на операцию.

«Пациентов с таким диагнозом, как правило, мучают нарастающие одышка и слабость. Они все хуже справляются с бытовыми делами. А самый обычный переход улицы или подъем по лестнице к себе на этаж может стать для них тяжелым испытанием», — говорит лечащий врач кардиолог Кирилл Кондрашов.

Вмешательство по технологии TAVI позволяет облегчить состояние пациентов и подарить им еще 10—15 лет жизни.



В Челябинске транскатетерную имплантацию аортального клапана проводят только в ФЦССХ. Это дорогостоящая квотированная операция, один такой расходник на которую стоит около 1,5 миллиона рублей. Пациенты получают такое лечение бесплатно.