Челябинские депутаты отказались лишить осужденную Алесю Субботину полномочий

Приговор вступил в силу еще в октябре 2021 года

В Челябинске депутаты Калининского района не приняли повестку заседания, где рассматривался вопрос сложения депутатских полномочий Алеси Субботиной, ранее осужденной за мошенничество. В октябре 2021 года суд признал ее виновной по делу о фиктивной покупке квартир. Субботина получила условный срок и по закону потеряла право представлять интересы избирателей. Как передает источник ИА «Первое областное», представление прокуратуры о лишении полномочий было проигнорировано уже в третий раз.

Напомним, Алеся Субботина была избрана в Калининский райсовет в 2019 году, уже будучи подозреваемой по делу о незаконных сделках купли-продажи квартир.

В октябре суд признал ее виновной. Однако Совет депутатов Калининского района уже в третий раз не может рассмотреть вопрос о лишении Субботиной депутатских полномочий. Как стало известно, группа депутатов открыто отказалась выполнять требование закона, несмотря на выступление прокурора.

Напомним, в 2011 году риелтор Субботина подписала договор купли-продажи квартиры, стороной по которому был страдающий органическим расстройством личности мужчина. Потерпевший продал недвижимость за 900 тысяч рублей, хотя ранее обратился к риелтору Субботиной за займом в размере 50 тысяч рублей под залог квартиры.

Аналогичные действия в отношении другого лица с психическими отклонениями Субботина совершила и в 2015 году. Сумма сделки в тот раз составила 800 тысяч рублей. Оба потерпевших лишились единственного жилья на сумму свыше 1,4 и 1,1 миллиона рублей. Субботиной было предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Ее приговорили почти к четырем годам условно.