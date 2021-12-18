В Челябинске депутата Калининского района заподозрили в причастности к делу о мошенничестве

Правоохранительные органы разбираются в махинациях при исполнении муниципальных контрактов

Депутат Калининского района Челябинска Таждин Давои попал в поле зрения челябинских силовиков. Как сообщает источник ИА «Первое областное», пристальное внимание к его деятельности со стороны правоохранительных органов может быть связано с разбирательством по делу о мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов.

Разбирательство по делу о мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов, в котором ранее упоминались депутаты Калининского района Челябинска Андрей Кондратьев и Максим Олейников, по информации источника информационного агентства, вывело силовиков еще на одного народного избранника Таждина Давои.

Известно, в частности, что по контракту на уборку и кошение газонов в Калининском районе подрядчик ИП Нестеров должен был транспортировать и разместить собранный мусор на полигон. Подрядчик же закрыл всю работу фиктивными справками, подписанными Таждин Давои о сдаче растительных остатков в его фермерское хозяйство для подстилки скоту. Район заплатил за выполненные работы в полном объеме, при этом подрядчик очень сильно сэкономил на оплате полигону.

Вызывает вопросы само «превращение» в растительные остатки банок, бутылок, оберток и прочего уличного мусора.

Так же выяснилось, что такого количества животных в фермерском хозяйстве Давои нет. При дальнейших расчетах урожайность выросшей на калининских газонах травы оказалась достойной книги рекордов Гиннеса. Необходимое количество транспорта, для перевозки этого объема растительных остатков около полутора сотен грузовиков. Но жители деревни, где базируется фермерское хозяйство вспомнить такое бешеное для российской глубинки количество проходящего транспорта категорически не могут.

Возможный ущерб бюджету в результате предполагаемого мошенничества с отходами является крупным и грозит уголовным преследованием. Давои предположительно станет уже пятым депутатом райсовета с уголовными проблемами.



Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о том, что уклоняющиеся от общения с силовиками Андрей Кондратьев и Максим Олейников фактически поставили под угрозу принятие районного бюджета на 2022 год.

