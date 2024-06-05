Челябинские бойцы показали, как отбивают атаки с помощью дронов

Они участвуют в наступлении на Кураховском направлении

Челябинская область постоянно отправляет все необходимое нашим бойцам в зону проведения СВО. Недавно переданные в подразделение БПЛА FPV‑дроны, сбросы с поражающими элементами и квадрокоптеры с тепловизорами Mavic 3Т уже успели показать себя в боевых действиях.

«Выражаем огромную благодарность в адрес губернатора Челябинской области за предоставленные четыре дрона, квадрокоптеры и оборудование от родных земляков. Победа будет за нами!» — говорят бойцы в своем обращении.

Оператор с позывным «Черный» сбросом с дрона мастерски уничтожил ударный гексакоптер «Баба-яга», летевший к позициям наших бойцов, чтобы сбросить мины. Также с помощью дрона-камикадзе удалось уничтожить технику украинских боевиков.