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В новой, 4-й серии реалити-шоу «ПРОСТО БИЗНЕС» герои приступят к выполнению второго шага индивидуальной карты. Некоторым бизнесменам предстоит провести ряд встреч и консультаций, чтобы разобраться в вопросе продвижения или работы с тендерными площадками, а другим — поработать над своим уникальным торговым предложением.

Экспертом недели стал основатель компании Napoleon it Павел Подкорытов. Он рассказал предпринимателям о возможностях диджитализации, которые можно использовать для развития своего бизнеса.

Еще одним акцентом недели стала встреча с бизнес-психологом проекта. Здесь участники шоу увидели, насколько одинаково или, наоборот, по-разному на бизнес смотрят инвесторы, партнеры, руководитель, и разобрались с тем, почему это происходит.

Как герои справляются с поставленными задачами — узнаем 30 октября в 18:00 на телеканале ОТВ.

Организатор мероприятия — Фонд развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса». Проект реализуется при поддержке губернатора и правительства Челябинской области и в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства».

Фотографии предоставлены организаторами проекта.