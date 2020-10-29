В новой,
Экспертом недели стал основатель компании Napoleon it Павел Подкорытов. Он рассказал предпринимателям о возможностях диджитализации, которые можно использовать для развития своего бизнеса.
Еще одним акцентом недели стала встреча с
Как герои справляются с поставленными задачами — узнаем 30 октября в 18:00 на телеканале ОТВ.
Организатор мероприятия — Фонд развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса». Проект реализуется при поддержке губернатора и правительства Челябинской области и в рамках федерального проекта «Популяризация предпринимательства».
Фотографии предоставлены организаторами проекта.
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