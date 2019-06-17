/ Большой музыкальный сюрприз приготовили для гостей Бажовского фестиваля

Праздник народной культуры состоится уже в эти выходные.

Гостей и участников Бажовского фестиваля ждет большой музыкальный сюрприз. На мероприятие, которое состоится уже в конце этой недели, приедет немецкий духовой оркестр Stadtkapelle Wangen. Он основан в 1803 году и по праву называется «Виртуозом духовной музыки», ведь в его репертуаре произведения симфонической, концертной и популярной программы 19, 20 и 21 веков.

Таким образом будет представлена культура исполнительства. Также на Бажовском фестивале представят другие жанры народного творчества: продемонстрируют изделия прикладного искусства, предметы народного быта, фольклорного праздника или обряда.

Участники Бажовского фестиваля – это самодеятельные коллективы и исполнители Челябинской области, лауреаты всероссийских, региональных, областных фестивалей и конкурсов по всем жанрам народного творчества, мастера народных ремесел и самодеятельные художники, поэты и композиторы. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Участников, по данным организаторов Бажовского фестиваля, ожидается около 5 тысяч человек, а гостей — около 30 тысяч.

Для них организуют «Мастеровую слободу», «Шелковую горку», этно-город «Уральское поселение», где представят всю Челябинскую область в уменьшенных масштабах, банный фестиваль, ярмарку «Калашный ряд» и четыре концертные площадки, на которых покажут больше 20 программ. Почетными гостями праздника стали государственный русский оркестр «Малахит», ВИА «Ариэль», московская группа «ЯКРУНА».

Бажовский фестиваль в 2019 году пройдет 21-23 июня на поляне вблизи села Демарино в Пластовском районе.