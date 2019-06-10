/ Челябинская область в 27-й раз примет Бажовский фестиваль

В этом году он соберет около 5 тысяч участников.

Вблизи села Демарино Пластовского района с 21 по 23 июня состоится 27-й всероссийский Бажовский фестиваль. В этом году он соберет около 5 тысяч участников и более 30 тысяч гостей.

Бажовский фестиваль, по словам организаторов, уникален тем, что включает в себя все жанры народного творчества. На его площадках демонстрируются изделия прикладного искусства, концертные выступления, фрагменты народного быта, фольклорного праздника или обряда.

Гостей ждет «Мастеровая слобода», «Шёлковая горка», этно-город «Уральское поселение», банный фестиваль, ярмарка «Калашный ряд» и четыре концертных площадки. «Уральское поселение» уменьшенная в масштабах модель Челябинской области. Народное творчество, ремёсла, обычаи, кухня — те проявления национальной культуры, соприкоснувшись с которыми, можно понять мудрость народа, его душу. В этом году юрты, хаты, подворья развернутся вдоль пруда реки Кабанки. Репликой настоящей крестьянской избы удивит гостей праздника Сосновский район. На протяжении более двух десятилетий существования Бажовского фестиваля одной из самых ярких его площадок является «Мастеровая слобода» — это особая по своей атмосфере площадка, где сосредоточены практически все виды традиционной ремесленной культуры. Именно здесь собираются мастера со всех уголков мира, выставляют на суд зрителей свои изделия и охотно делятся секретами своего мастерства на специальных мастер-классах, которые проходят в течение всех фестивальных дней. — рассказали сайту «Первый областной» организаторы Бажовского фестиваля.

На четырех сценических площадках «Бажовки» развернутся более 20 концертных программ. Среди почетных гостей фестиваля — Государственный русский оркестр «Малахит», ВИА «Ариэль», Духовой оркестр Stadtkapelle Wangen города Ванген в Алльгое (федеральная земля Баден-Вюртемберг, Германия), московская группа «ЯКРУНА» — уникальный проект двух звезд world music — Луизы Имангуловой и Марио Калдарару.