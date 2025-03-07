Челябинская журналистка поет о любви и мечтает о дуэте с Лепсом

Девушка является не только исполнителем, но и автором песен

Журналист информационного агентства «Первое областное» решилась на воплощение детской мечты и выпустила свою дебютную песню. К смене амплуа наша коллега подошла серьезно и даже взяла творческий псевдоним, став Ольгой Карне.

«Все очень символично: фамилия Карне появилась в результате семейного совета, а почитав о ее значении, я убедилась, что фамилия мне подходит. Композиция называется „Диагноз: любовь“ — здесь можно сделать отсылку к моей профессиональной деятельности: все мои статьи связаны с темой здоровья и нездоровья, то есть каких-то диагнозов (смеется). А вообще, любовь — тема вечная, и все, что человек делает, должно создаваться с любовью», — говорит Ольга Карне.

Первые стихи Ольга написала в 13 лет, и на протяжении долгого времени с ее поэзией мог ознакомиться лишь ближайший круг людей.

«Близкие мне давно говорили, что не нужно молчать и сомневаться. Творческий человек нуждается в аудитории. Раз уж мне даны такие способности, я обязана вдохнуть жизнь в свое творчество», — рассказывает автор-исполнитель.





Послушать трек «Диагноз: любовь» можно на известных стриминговых площадках, а уже через две недели у новоявленной певицы выйдет вторая композиция — она будет совсем непохожа на первую.

«Если первая песня о влюбленности, благодаря которой ты паришь, вторая — о падении с высоты чувств и душевных терзаниях. Название следующего сингла — „Ломаные крылья“», — сообщает Ольга.

Песни Ольга пишет не только от женского, но и от мужского лица. Ее заветной мечтой является сотрудничество с Григорием Лепсом.

«Огромное счастье, если он будет исполнять мои песни. И конечно, я фантазирую о дуэте с любимым артистом. Лепс для меня — неоспоримый авторитет. Я восхищаюсь его талантом, его работоспособностью, его знаниями музыкального мира. Я даже назвала в его честь свою собаку (смеется)», — делится фанатка.

Музыка в жизни Ольги играет постоянно — мелодию можно подобрать под любое событие и настроение. Девушка надеется, что и ее песни найдут отклик в сердцах людей.