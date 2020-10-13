Студенты ЮУрГУ и Российский федеральный ядерный центр реализуют математический проект

Это первый подобный опыт программы в России.

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Студенты и аспиранты кафедры вычислительной механики Южно-Уральского госуниверситета имеют уникальный шанс поработать со специалистами ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина».

Дело в том, что в этом партнерстве в настоящее время разрабатывается проект «Математическое моделирование быстропротекающих процессов в многокомпонентных гетерогенных средах». Как рассказал пресс-службе ЮУрГУ завкафедрой «Вычислительная механика», доктор физико-математических наук, профессор Юрий Ковалев, такого в России практически никто раньше не делал, особенно для широкой публики.

«Существующие программные пакеты либо являются узкоспециализированными, либо коммерческими. Почти все они были разработаны за рубежом. Кроме того, возникают вопросы точности и достоверности используемых численных методов, информация о которых часто отсутствует», — поделился ученый.

Отметим, что в условиях импортозамещения разработка данного программного комплекса является актуальной задачей. А сочетание физического и математического моделирования при анализе свойств конструкционных и энергоемких материалов позволит внести значительный вклад в реализацию стратегии научно-технологического развития Российской Федерации.