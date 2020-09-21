В Челябинской области 77 человек заболели коронавирусом

Семь человек из заразившихся — школьники.

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На утро 21 сентября в Челябинской области официально подтверждено 16007 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки инфекцию подхватили 77 человек, 7 из них — школьники. Подробнее сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день в больницах Челябинской области находятся 3115 человек. Они получают всё необходимое лечение. Их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора. За сутки выписаны 24 человека. Всего выписано 12400 пациентов»,— рассказали в ведомстве.

По предписанию Роспотребнадзора на карантине находится 1 класс. Три человека за сутки скончались.

«От прочих причин скончались: хроническая обстуктивная болезнь лёгких, кардиосклероз (ковид сопутствующий) — пациент, 84 года; ревматоидный артрит, дыхательная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 65 лет; хронический гломерулонефрит, гипертоническая болезнь (ковид сопутствующий) — пациентка, 72 года»,— добавили в Минздраве.

Всего проведено 578 425 тестов методами ИФА и ПЦР. 3364 из них — за прошедшие сутки.