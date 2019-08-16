Жители Челябинска второй день изнемогают от неприятного запаха

Министерство экологии и Росприроднадзор выясняют природу его появления.

Жители Северо-Запада Челябинска вчера, 15 августа, начали жаловаться на зловоние, доносящееся с улиц города. Особенно остро его ощутили горожане, проживающие на Тополиной аллее. Откуда он появился и когда уйдет, до сих пор непонятно. В это время природоохранные ведомства разбираются в причинах его появления.

«Сейчас мы ведем проверки. Разрабатываются две версии: коммунальная авария в районе Кременкуля и деятельность предприятий города. В одном направлении разбирается Министерство экологии, в другом — Росприроднадзор», — рассказал корреспонденту сайта «Первый областной» Виталий Безруков, начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота.

В это время жители продолжают жаловаться на обстановку. Сотни челябинцев звонят в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Также о поступлении обращений сообщил оперативный дежурный организации «АнтиСмог». Общественники организовали собственную проверку, результаты которой пообещали переждать в надзорные органы.