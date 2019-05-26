Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.61 +0.12 72.32 +0.48
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+18 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Челябинская область встретит начало новой недели теплой погодой

Челябинская область встретит начало новой недели теплой погодой

В некоторый районах области ожидаются небольшие осадки.
сегодня в 18:33
  |  Общество

В Челябинской области новая неделя начнется с теплой погоды. В понедельник 27 мая ночью температура опустится до пяти градусов тепла, днем поднимется до 26 градусов тепла. В Челябинске ночью ожидается до плюс 8 градусов, днем — до плюс 25 градусов.

На территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы. В Челябинске — переменная облачность, без осадков. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Ветер на территории региона будет преобладать южный и юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, днем отдельные порывы ветра могут достигать до 14 метров в секунду.

Общество
Жаркая погода продержится на Южном Урале еще несколько дней
11.05.2019
Жаркая погода продержится на Южном Урале еще несколько дней
Общество
Погода в Челябинской области «поздравит» с Днем Победы грозами
08.05.2019
Погода в Челябинской области «поздравит» с Днем Победы грозами
Общество
В Челябинскую область возвращается хорошая погода
04.05.2019
В Челябинскую область возвращается хорошая погода
Общество
На Челябинскую область надвигается пасмурная погода
27.04.2019
На Челябинскую область надвигается пасмурная погода
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

21:02, 26.05.2019
Как приятно слышать такие слова о погоде

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
В Челябинском зоопарке белые медведи дали «мастер-класс» по рыбалке
сегодня в 19:40
В Челябинском зоопарке белые медведи дали «мастер-класс» по рыбалке
Общество
Челябинская область встретит начало новой недели теплой погодой
сегодня в 18:33
Челябинская область встретит начало новой недели теплой погодой
Хоккей
Сборная России играет за бронзу ЧМ-2019. Текстовая трансляция
сегодня в 18:25
Сборная России играет за бронзу ЧМ-2019. Текстовая трансляция
Общество
Аппаратное совещание главы Челябинска в прямом эфире
сегодня в 18:00
Аппаратное совещание главы Челябинска в прямом эфире
Происшествия
В центре Челябинска 18 жилых домов остались без водоснабжения
сегодня в 17:21
В центре Челябинска 18 жилых домов остались без водоснабжения
Происшествия
В Челябинской области подросток насмерть разбился на машине родителей
сегодня в 16:15
В Челябинской области подросток насмерть разбился на машине родителей
Происшествия
В Челябинской области задержан любитель выпить, напавший на сотрудника магазина
сегодня в 15:21
В Челябинской области задержан любитель выпить, напавший на сотрудника магазина
Происшествия
Мальчика, утонувшего в карьере в Челябинской области, все еще разыскивают
сегодня в 14:15
Мальчика, утонувшего в карьере в Челябинской области, все еще разыскивают
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6