/ Челябинская область встретит начало новой недели теплой погодой

В некоторый районах области ожидаются небольшие осадки.

В Челябинской области новая неделя начнется с теплой погоды. В понедельник 27 мая ночью температура опустится до пяти градусов тепла, днем поднимется до 26 градусов тепла. В Челябинске ночью ожидается до плюс 8 градусов, днем — до плюс 25 градусов.

На территории Челябинской области ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, грозы. В Челябинске — переменная облачность, без осадков. — сообщили сайту «Первый областной» в Челябинском гидрометцентре.

Ветер на территории региона будет преобладать южный и юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, днем отдельные порывы ветра могут достигать до 14 метров в секунду.