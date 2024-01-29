В Челябинской области с февраля повышаются взносы на капремонт

Плата увеличилась на 60 копеек с метра

С 1 февраля в Челябинской области минимальный размер взноса в региональный фонд капитального ремонта вырастет на 5,3% и составит 11 рублей 80 копеек с квадратного метра. Об этом сегодня, 29 января, Первому областному информационному агентству сообщили в пресс-службе регоператора капремонта.

Новый тариф утвержден постановлением правительства Челябинской области и будет действовать весь ближайший год.

«Увеличение взноса рассчитано на основании индекс-дефлятора „Инвестиции в основной капитал“, который на 2024 год составляет 105,3%», — уточнил регоператор.

В пресс-службе отметили, что в феврале 2024 года южноуральцы получат квитанции за январь с расчетом платежей уже на основе нового взноса.