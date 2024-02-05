В деревне Вандышевка после капремонта открыли школу

Для учащихся также закупили новую мебель и технику

В деревне Вандышевка после капитального ремонта торжественно открыли местную школу. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщает пресс-служба администрации Уйского муниципального района.

Школа была построена больше 50 лет назад, капитальный ремонт здесь прошел впервые. Строители обновили коммуникации и провели общестроительные работы. Кроме того в кабинеты физики, биологии, начальных классов и информатики закупили новую мебель.

Оснащены лабораторными комплексами кабинет физики и кабинет биологии. Закуплены цифровые лаборатории, школьная метеостанция, комплекты для исследования окружающей среды.

В шести кабинетах появились новые рельсовые системы с интерактивными панелями и шлемами виртуальной реальности. А в коридорах установили диванчики, столы для шахмат. Также в школе появился Центр детских инициатив.

«Сегодня мы наблюдали за реакцией детей, которые входили в школу, и видели восторженные глаза и восхищение. Мы уверены, что капитальный ремонт позволит нам достичь новых высот и обеспечит ученикам наилучшие возможности для достижения успеха в учебе и жизни», — заявила директор Вандышевской средней школы Светлана Фомина.

Работы были проведены на средства федерального, областного и местного бюджетов.

