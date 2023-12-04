Челябинская область вошла в топ-10 регионов в сфере обращения с отходами в 2023 году

По сравнению с прошлым годом регион упрочил свои позиции в рейтинге

Российский экологический оператор назвал 20 лучших регионов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Рейтинг сформирован в рамках номинации «Регионы России» Зеленой премии-2023. Челябинская область улучшила свои позиции по сравнению с 2022 годом, сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу РЭО.

В 2023 году регионы оценивались по восьми критериям: своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с ТКО; охват населения раздельным сбором отходов (РСО); динамика показателей обработки и утилизации ТКО; дефицит мощностей по размещению отходов; соответствие территориальной схемы субъекта РФ Правилам, утвержденным постановлением правительства РФ; бесперебойность оказания услуги по обращению с ТКО; образовательно-просветительская и разъяснительная работа с населением, проведение экологических акций и мероприятий регионального масштаба, работа с волонтерскими движениями; уровень социальной удовлетворенности обращением с ТКО в регионе.

Первые три места заняли Москва, Московская, Тульская и Нижегородская области. Челябинская область по итогам 11 месяцев 2023-го поднялась на две позиции и с показателем 67,93 балла по сумме всех критериев заняла 8-е место.

Напомним, годом ранее Челябинская область вошла в число восьми регионов РФ, где по поручению президента Владимира Путина запустят переработку вторсырья. Первый такой экотехнопарк строят в Миассе, пять компаний-резидентов откроют здесь перерабатывающие предприятия. Губернатор Алексей Текслер анонсировал полный переход Челябинской области на раздельный сбор мусора к 2026 году.

«Зеленый рейтинг — не просто признание за вклад, а эффективный инструмент оценки реальных действий субъектов Российской Федерации и региональных операторов по созданию благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО», — отметила, комментируя результаты рейтинга, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев добавил, что рейтинг дает возможность проанализировать динамику развития системы обращения с ТКО в регионах, а также стимулировать субъекты к взаимодействию гражданами, которые также играют большую роль в реформе отрасли и формировании экономики замкнутого цикла в России.

«Рейтинг включает в себя как статистические показатели, так и результаты социологического опроса граждан. Такой подход позволяет проанализировать цифровые данные, а также оценить уровень социального настроения и восприятия происходящих изменений в сфере обращения с ТКО», — добавил глава РЭО.

Лидеры ежегодного рейтинга будут отмечены «Зеленой премией».