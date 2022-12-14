К 2026 году Челябинская область полностью перейдет на раздельный сбор мусора — Алексей Текслер

На прямой линии губернатор анонсировал строительство нескольких объектов для сортировки и переработки отходов

Ведущие прямой линии губернатора Челябинской области Алексея Текслера отмечают, что в этом году вопросов по чистоте воздуха и сбору мусора ощутимо меньше. Тем не менее они по-прежнему актуальны для региона. Алексей Текслер раскрыл ближайшие планы областных властей в плане экологии.



Губернатор заверил жителей, что тему экологии с самого приезда в Челябинск весной 2019 года обозначил для себя как основную. Как сообщало Первое областное информагентство, за последние три года правительство региона подписало соответствующие соглашения о сотрудничестве более чем с 70 промышленными предприятиями, экологический стандарт был распространен на всю территорию области.

«Несмотря на непростой для предприятий по выручке год, все экологические мероприятия продолжаются. Подпортили этот год лесные пожары: у нас их почти не было, но с севера прилетало. А наши выбросы сокращаются. Про челябинскую городскую свалку я говорил, сейчас несколько крупных проектов завершает Магнитогорск», — напомнил губернатор.

Отдельно Текслер остановился на теме сортировки и переработки твердых коммунальных отходов.

«Если нет соответствующих перерабатывающих заводов, то у вас весь мусор все равно перемешается. Нужна вся инфраструктура, так называемая экономика закрытого цикла. Объектов сортировки у нас четыре, будем добиваться сортировки 100 процентов мусора к 2026 году», — рассказал Алексей Текслер.

На сегодня, напомним, через сортировку в Челябинской области проходит около 87 процентов бытового мусора.

Также глава региона сообщил, что для обеспечения сортировки и раздельного сбора мусора в течение ближайших полутора лет Челябинск и Копейск будут полностью оборудованы контейнерами для сбора пластика, эта работа продолжится и в других муниципалитетах Челябинской области.