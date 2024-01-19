В Челябинской области появятся экотропы на территории трех природных памятников

Для посещения туристами адаптируют водные объекты с охранным статусом

В 2024 году в Челябинской области будут созданы экотропы для туристов вблизи реки Юрюзань, озера Горького и Симского пруда, которые являются гидрологическими памятниками природы. Об этом сегодня, 19 января, сообщила пресс-служба министерства экологии Челябинской области.

Река Юрюзань имеет охранный статус на участке от Смирновского моста до устья реки Наси, который находится в городской черте Катав-Ивановска. Это место примечательно живописными скалами и утесами, множеством пещер по берегам и несколькими археологическими объектами. Кроме того, оно связано с именем Салавата Юлаева.

Озеро Горькое в Увельском районе славится своими лечебными грязями и широко используется в рекреационных целях.

Симский пруд является одним из старейших гидротехнических сооружений в Челябинской области: он был введен в эксплуатацию в 1761 году при строительстве завода в Симе. Сейчас это единственное место в городе, где можно искупаться и позагорать. В границах памятника находится также гора Жукова Шишка, где произрастают редкие виды растений.

По словам министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева, создание экологических троп позволяет упорядочить туристический поток и уменьшать нагрузку на природные памятники.

«Новые тропы, безусловно, помогут сохранить от повреждений почвенный слой, редкие растения и в то же время предоставить туристам возможность любоваться природными красотами», — уверен он.