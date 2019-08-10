Челябинская область включена в социальную кампанию по борьбе с превышением скорости

Проект «Однозначно» создан в рамках федеральной программы «Безопасность дорожного движения».

В России стартовала новая широкомасштабная социальная кампания «Однозначно», которая создана в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» и реализуется Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России при поддержке экспертного центра «Движение без опасности».

Важность этого проекта были отмечены в обращении заместителя Председателя Правительства Российской Федерации, председателя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Максима Акимова, посвященном старту проекта.

«За последние 6 лет мы добились значимого результата: в 2 раза снизили смертность на дорогах. Это результат огромного общественного запроса на безопасность. Продолжая работать над снижением аварийности, мы должны сделать все для сохранения более 13 тысяч жизней до 2024 года. Такую планку мы для себя ставим, такую задачу мы все вместе решаем в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — говорится в обращении Акимова.

Данный социальный проект обращен ко всем участникам дорожного движения и призван привлечь внимание людей к основным факторам риска на дороге. Он должен напомнить водителям о важности выбора скоростного режима в зависимости от дорожной ситуации и окружающих условий, а также о необходимости соблюдения установленный скоростных ограничений.

Нарушение скоростного режима при неправильной оценке ситуации является одной из главных причин автомобильных аварий. Основным видом ДТП с тяжкими последствиями для участников является столкновение транспортных средств.

В рамках продвижения кампании разработан масштабный комплекс рекламно-просветительских мероприятий, охватывающий практически все группы населения: воспитанников детских садов, школьников, студентов, родителей, учащихся автошкол, начинающих и опытных водителей, пешеходов.

«Кампания охватит всю страну и все категории участников движения. Мы будем говорить о соблюдении скоростного режима и внимательного отношения к дорожным знакам с каждым гражданином — от мала до велика. Особое внимание уделено работе с подростками и молодыми людьми, поведение которых копируют совсем юные участники дорожного движения. Специально для этой категории организованы челленджи в социальных сетях и ряд других интернет-мероприятий, доступных и понятных современной молодёжи», — рассказала Наталья Агре, президент экспертного центра «Движение без опасности».

Широкомасштабная социальная кампания «Однозначно» станет важным элементом формирования навыков безопасного управления транспортными средствами и законопослушного поведения всех категорий участников дорожного движения на автодорогах. Мероприятия кампании охватят все федеральные округа и пройдут в 15 российских регионах, включая Челябинскую область.

Отметим, что в 2018 году из-за несоблюдения скоростного режима произошло более 10 тысяч ДТП, в которых пострадали более 13,8 тысяч человек, и кампания ставит своей целью изменить как эту печальную статистику, так и психологию участников дорожного движения в лучшую сторону.