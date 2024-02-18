Алексей Текслер поздравил жителей Ясиноватой с освобождением Авдеевки

Именно оттуда националисты обстреливали город

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе телефонного разговора с главой Ясиноватой Дмитрием Шевченко поздравил горожан с освобождением Авдеевки. По словам губернатора, именно оттуда украинские националисты день и ночь обстреливали город, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

По словам Алексея Текслера, теперь, когда российские войска освободили Авдеевку, жизнь в Ясиноватой станет более безопасной. А Челябинская область продолжит всемерную помощь братскому народу.

Напомним, при освобождении Авдеевки отличились сразу несколько соединений и воинских частей. В их числе и военнослужащие 90-й гвардейской танковой дивизии, дислоцирующейся в Чебаркуле Челябинской области. Их работу отметил Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.