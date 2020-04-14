Челябинская область попала в топ рейтинга по созданию рабочих мест

Южный Урал обогнал Башкирию, Санкт-Петербург и Татарстан.





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Челябинская область оказалась на четвёртом месте по всей России по созданию рабочих мест. К таким выводам в своём рейтинге приходят РИА Новости. Впереди Южного Урала оказались только Московская область, Москва и Краснодарский край, которые и заняли первые три позиции.



Всего в рейтинге учитывались четыре показателя: количество созданных рабочих мест за последние 3 года и за последние 10 лет, а также изменение в процентном соотношении числа рабочих мест за 3 года и за 10 лет. В Челябинской области, по данным РИА Новости, за последние 3 года было создано 56,6 тысяч рабочих мест и 71,1 тысяча за 10 лет. В процентном соотношении изменения за 3 года и 10 лет составили 3,3% и 8,9% соответственно.

«В течение последних трех лет число рабочих мест увеличилось в 25 регионах России, сократилось — в 60. Самая благоприятная ситуация сложилась на рынке труда Москвы и Подмосковья. За этот период в столице появилось 89 тысяч новых рабочих мест, в Московской области — в два раза больше — 200 тысяч», — пишут РИА Новости.

Отметим, что Челябинская область в рейтинге опередила такие города и регионы как Санкт-Петербург, Севастополь, Крым, Свердловская область и Татарстан. На последнем месте списка — Башкортостан. В соседней с Челябинской областью республике количество рабочих мест сократилось на 85 тысяч.