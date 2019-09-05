В Челябинской области дан старт отопительному сезону

В муниципалитетах региона в домах жителей начинает теплеть.

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Сегодня, 5 сентября, батареи стали горячими домах жителей Трёхгорного. В первую очередь тепло будет дано в соцучреждения: школы и детские сады. Вчера в городе поэтапно начали запускать котельные.

В Нязепетровске система отопления также уже готова к запуску, коммунальщики ждут «отмашки» от властей. Как только глава подпишет распоряжение о начале отопительного сезона, теплоснабжающая организация запустить в работу котельные.

Напомним, в этом году главы муниципалитетов Челябинской области могут принять решение о старте отопительного сезона самостоятельно, не дожидаясь пока среднесуточная температура за окнами понизится до восьми градусов со знаком «плюс».