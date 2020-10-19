«Антитела вырабатываются, в среднем, на полгода»: Ирина Гехт о повторных заболеваниях южноуральцев COVID-19

Переболевшие коронавирусом весной, вновь могут заразиться инфекцией.

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В Челябинской области зафиксировали ряд повторных заражений пациентов COVID-19. О том, что подобные случаи прослеживаются, а также о том, как протекает новая коронавирусная инфекция во второй раз, рассказала первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

«Случаи повторного заражения есть. Болезнь протекает по разному. Те, кто болел в легкой форме весной, сейчас болели средне-тяжелой пневмонией. Но есть и случаи, когда весной человек болел тяжелой пневмонией, а сейчас просто пришел положительный результат теста и никаких симптомов. Болезнь коварна, поэтому делать какие-то выводы пока не приходится», — сообщила первый вице-губернатор.

По словам Ирины Гехт, те южноуральцы, что заболели COVID-19 весной, и отслеживали показатели антител, наблюдают их снижение с пятого месяца после болезни. Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что антитела, в среднем, вырабатываются на полгода. После того, как проходит шесть месяцев, человек вновь может повторно заразиться.