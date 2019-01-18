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/ Икону, картины и переведенный Коран подарили региону на 85-летие

Икону, картины и переведенный Коран подарили региону на 85-летие

Вручение прошло на праздновании юбилея челябинском театре оперы и балета.
сегодня в 11:13
  |  Общество

Празднование 85-летия области состоялось вчера в челябинском театре оперы и балета. На нем присутствовали первые лица региона, в том числе губернатор Борис Дубровский. На торжественном собрании южноуральцев наградили званиями Почетного гражданина и знаками отличия за заслуги перед Челябинской областью.

На втором этаже театра открылась выставка, посвященная истории региона, включающая в себя 34 стенда с уникальными фотографиями. Со сцены прозвучали поздравления для южноуральцев от руководства других регионов и других гостей, были вручены памятные подарки. Так, Челябинской области презентовали образ иконы Казанской Божьей матери, панораму Челябинска в годы революции и качественный перевод Корана, картину с изображением дома купца Севастьянова, который стал площадкой для саммита ШОС.

Также со сцены для гостей прозвучали песни и отрывки постановок от творческих коллективов Южного Урала.

Кроме того, на торжественном собрании был награжден званием Почетного гражданина Челябинской области президент ОАО «Управляющая компания ЮГК» Константин Струков. Знаки отличия за заслуги перед Челябинской областью получили: депутат Заксобрания Александр Журавлёв, фальцовщик Челябинского трубопрокатного завода Евгений Зибарев, председатель организации ветеранов учреждений начального и среднего профобразования Фёдор Клюев и многие другие.

Подробнее о мероприятии — в фоторепортаже Telefakt.ru.

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