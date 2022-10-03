Челябинская область вошла в топ‑15 регионов по доступности ипотеки

Рейтинг эксперты РИА «Новости» составили на основе данных Росстата и Центробанка

В 2021 году приобрести двухкомнатную квартиру в ипотеку имели возможность 45,5% семей, проживающих на территории Челябинской области. В рейтинге российских регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку, составленном РИА «Новости», Южный Урал занял 11-е место.

Проводя исследование, эксперты учли стоимость жилья в регионе, уровень зарплат и состав семьи. Размер кредита рассчитан на двухкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе 30%.

В прошлом году приобрести квартиру в кредит на таких условиях могли 45,5% южноуральских семей. Годом ранее — в 2020 году — такую возможность имели 40% семей.

Соседняя Свердловская область расположилась на 30-м месте: там в 2021 году купить квартиру в ипотеку имели возможность 35,3% семей, тогда как в 2020 году — 33%.

Лидеры рейтинга — Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская и Ленинградская области: там позволить себе покупку квартиры в кредит в 2021 году могли от 76,8 до 52,6% семей.

В число аутсайдеров рейтинга вошли Республика Дагестан, Чеченская Республика и Республика Ингушетия — от 9,2 до 7,1% семей.