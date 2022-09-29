В Челябинской области запустят региональную программу промышленной ипотеки

Кредит можно будет использовать не только на покупку недвижимости, но и на строительство зданий

В Челябинской области в 2023 году протестируют региональную программу промышленной ипотеки. Предприятия смогут взять льготные кредиты не только на покупку готовых зданий (как в федеральной программе), но и на строительство цехов. Об этом на заседании регионального Союза промышленников и предпринимателей заявил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», промышленная ипотека начала работать в России в этом году. Кредиты будут выдавать на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет еще ниже — 3% годовых. Максимальная величина кредита — 500 млн рублей. Егор Ковальчук напомнил, что идея создания программы промышленной ипотеки принадлежит губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. Он выступил с этой инициативой в прошлом году на Петербургском международном экономическом форуме.

«Изначальный вариант промышленной ипотеки предполагал приобретение, строительство и реконструкцию объектов недвижимого имущества, однако в итоге инструментарий программы был сильно ограничен, и в параметрах, к большому нашему сожалению, сохранилось лишь приобретение. Это несколько снижает эффективность использования нового механизма. Поэтому у промышленных предприятий, потенциальных участников программы, появилась идея проработать с Минпромторгом РФ вопросы ее корректировки и дополнения. Сейчас областные Минпром и ФРП создают проект механизма льготной промышленной ипотеки на региональном уровне. Мы открыты для предложений со стороны бизнеса», — подчеркнул Егор Ковальчук.

Региональный ФРП может запустить собственную программу льготного заемного финансирования, условия которой, в отличие от федерального постановления, позволят использовать средства займа не только на приобретение недвижимости, но и на строительство, модернизацию старых цехов и покупку земельных участков на условиях софинансирования.

Основные условия:

сумма займа — от 10 до 80 млн рублей;

бюджет проекта — от 20 млн рублей;

срок займа — до 7 лет;

процентная ставка — от 1 до 5% годовых.

В 2023 году предполагается запустить программу в виде пилотного проекта.