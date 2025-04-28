Челябинская область представила проекты на форуме «Малая родина — сила России»

В состав южноуральской делегации вошли представители 41 муниципалитета

Представители более чем 40 муниципалитетов Челябинской области приняли участие во II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», который собрал около 4 тысяч человек. Главной темой форума стало обсуждение актуальных вопросов развития местного самоуправления и совершенствования взаимодействия с населением, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Южноуральскую делегацию возглавил вице-губернатор Роман Воллерт, который подчеркнул особую значимость обмена опытом между регионами для решения общих задач развития.

«Проекты, представленные Челябинской областью, наглядно иллюстрируют наш подход к созданию современных, комфортных и привлекательных для жизни городов, способствующих притоку инвестиций и развитию человеческого капитала», — отметил Роман Воллерт.

Опытом обменивались не только субъекты, но и районы и отдельные муниципалитеты из отдаленных территорий. Одним из участников форума стал глава Сосновского района Евгений Ваганов. И по его мнению, вверенный ему муниципалитет развивается в русле общероссийских трендов.

«Я побывал на сессиях эффективного управления территориями, активных подходов к демографической политике, а также по созданию комфортной городской среды. Нам рассказывали лучшие практики. И почти все озвученные кейсы реализуются и на Южном Урале. Многие архитектурные формы и общественные пространства есть и у нас в Сосновском районе. Не отстаем от общероссийских трендов», — отмечает Евгений Ваганов.

Ярким событием форума стала церемония награждения премии «Служение». В этом году она получила рекордное количество заявок — 41 тысячу 313. Народное голосование на портале «Госуслуги» собрало почти миллион голосов.

На форуме выступил и президент России Владимир Путин. Глава государства подчеркнул важность работы муниципальных служащих и их значимую роль в решении повседневных проблем граждан.

«Вы посвящаете себя нелегкому, но очень значимому делу. Именно к вам люди в первую очередь идут за решением своих повседневных проблем, именно с вами связывают надежды на ощутимые, нужные им перемены к лучшему. Именно поэтому работа на муниципальном уровне — это и огромная ответственность, и настоящее призвание, и, подчеркну, важнейшая для государства, для нашего общества, прямо скажу, миссия», — обратился Владимир Путин к участникам мероприятия.

Глава государства отметил, что доверие к власти у людей с каждым годом растет. Так, за последние пять лет число обращений от граждан увеличилось на треть, с 25 до 35 миллионов в год. Чтобы сделать этот процесс обработки сообщений еще более эффективным, разрабатываются новые цифровые инструменты, в том числе система на основе искусственного интеллекта.

Тренд 2025 года — омоложение кадров. Все больше муниципальная служба сегодня востребована у молодых людей. Также были представлены данные о финансовом состоянии муниципалитетов: доходы местных бюджетов в 2024 году составили более 8 трлн рублей. Это на 26% больше, чем в 2023 году.

Помимо цифр и новых технологий на форуме отметили героизм муниципальных служащих: с 2022 года более 3 500 человек добровольно ушли на СВО. Тем самым чиновники доказывают, что готовы служить не только на своем посту, но и на фронте.

Форум «Малая родина — сила России» организован Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке администрации президента; является площадкой для обмена опытом между представителями муниципальных образований из разных регионов России, способствуя развитию лучших практик в сфере местного самоуправления.