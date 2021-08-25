Челябинская область получит от правительства РФ дополнительные средства на борьбу с лесными пожарами

Специалисты называют этот пожароопасный сезон одним из самых тяжелых в регионе

Российским регионам дополнительно направят 24 миллиарда рублей на защиту лесов и борьбу с пожарами. Среди них и Челябинская область, где ситуация с пожарами остается непростой. Поручение о дополнительном финансировании во вторник, 24 августа, дал правительству РФ президент Владимир Путин.

Специалисты называют этот пожароопасный сезон одним из самых тяжелых за последние годы в Челябинской области. Выделение дополнительных средств на борьбу с огнем, безусловно, поможет региону. Уже есть понимание, на какие цели пойдут эти деньги.

«Необходимо увеличить штатную численность работников лесной охраны, оснастить более новой техникой учреждения, которые занимаются тушением лесных пожаров, а также патрулированием территории лесного фонда для предупреждения и более раннего выявления лесных пожаров», — рассказал руководитель Верхнеуральского лесхоза Петр Ходырев.

Важность принятого решения подчеркнули в ГУ лесами по Челябинской области. Сегодня пожарные работают практически круглосуточно из-за аномально жаркой и ветреной погоды в регионе.

«Решение президента об увеличении финансирования — это не просто проявленное внимание к проблемам лесной отрасли, это конкретные действия, которые помогут в последующем в борьбе с природными пожарами. Своевременное возмещение затрат улучшит и мобилизирует работу пожарных подразделений, исчезнут проблемы со своевременным обеспечением ГСМ, снаряжением и т. д. Важной задачей остается увеличение заработных плат именно тем людям, которые тушат пожары, находятся на передовой», — прокомментировал начальник ГУ лесами Челябинской области Сергей Лавров.

Напомним, 6 августа президент Владимир Путин с рабочим визитом посетил Челябинскую область. Вместе с губернатором Алексеем Текслером он облетел пострадавшие в июле от лесных пожаров муниципалитеты на вертолете МЧС. Затем, в Магнитогорске, глава страны провел совещание по борьбе с лесными возгораниями.

Добавим, по данным ГУ лесами, за прошедшие сутки на территории Челябинской области пожарные устранили 26 лесных возгораний на площади 275,52 га. В нескольких районах действует особый противопожарный режим.