Из Челябинска с 30 августа открываются прямые авиарейсы в Египет

Авиакомпания Red Wings планирует возобновить полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Базовый перевозчик челябинского аэропорта — авиакомпания Red Wings — планирует выполнение прямых рейсов из Челябинска в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с 30 августа. В Хургаду вылеты запланированы по вторникам в 10:20, в Шарм-эль-Шейх — по средам в 10:20. Время прибытия в Челябинск — 07:40, сообщили в пресс-службе челябинского аэропорта Курчатов.

Для посещения Египта российским туристам нужно предоставить сертификат о полной вакцинации, содержащий QR-код. Въезд возможен через 14 дней после получения второго компонента вакцины. Либо турист может предоставить ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов до вылета в Египет.

Напомним, 17 августа Росавиация выдала допуск на перелеты в Египет из Челябинской области еще пяти авиакомпаниям. Сообщалось, что в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из Магнитогорска и Челябинска перевозчики будут выполнять рейсы до пяти раз в неделю. Планировалось, что из Магнитогорска в Хургаду два раза в неделю рейсы будут осуществлять авиакомпании «Ай Флай» и «Роял Флайт». Последняя авиакомпания будет отправлять воздушные суда и в Шарм-эль-Шейх два раза в неделю. Из Челябинска в Шарм-эль-Шейх выдан допуск авиакомпаниям «Норд Стар» три раза в неделю, также три раза в неделю — «Роял Флайт», а пять раз в неделю — «Ред Вингс». Из Челябинска в Хургаду допуск на полеты получили «Северный ветер» — два раза в неделю, «Ред Вингс» — пять раз в неделю, «Норд Стар» и «Роял Флайт» — три и четыре раза в неделю соответственно.