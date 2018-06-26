/ «Мы справились с решением ключевых задач». Кредитный прогноз Челябинской области улучшился

Эксперты дали свою оценку повышению рейтинга.

Кредитный рейтинг Южного Урала изменился. Челябинская область получила «Позитивный» прогноз от аналитического кредитного рейтингового агентства. Это значит, что экономическая ситуация в регионе демонстрирует улучшения. В связи с чем губернатор Челябинской области охарактеризовал предпринятые ранее правительством региона меры как верные.

Мы справились с решением ключевых задач: снижение объема государственного долга и повышение уровня ликвидности, сегодня у региона не связаны руки долговой нагрузкой, это требуется для решения стратегически важных для Челябинской области задач. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Рейтинг АКАР составляется по оценке бюджета региона. В 2017 году области удалось достичь ситуации профицита. Уровень налоговых и неналоговых поступлений превысил уровень расходов.

Это второй по надежности рейтинг после надежности обязательств правительства Российской Федерации. Повышение рейтинга означает очень высокую платежеспособность и высокий уровень кредитной надежности. Для бизнеса это значит, что, приходя в регион, этот бизнес будет работать в условиях развития. — доктор юридических наук Леонид Баев.

Решение по проведению саммита ШОС и БРИКС стал одним из факторов, повлиявших на смену прогноза на «позитивный». Регион получит дополнительное финансирование из федерального бюджета. Это скажется как на жителях, так и на компаниях.

Рейтинг позволяет привлекать заимствования в Челябинскую область на более выгодных условиях. Это будет благоприятствовать процессу кредитования банками организаций для осуществления ими инвестиционной деятельности на более интересных условиях. Если у нас будут лучше работать предприятия, от них будет больше налоговых поступлений, мы сможем больше вкладывать в развитие региона. Это и медицина, и образование, и спорт, и культура. — рассказала радио «Business FM Челябинск» директор Вышей школы экономики и управления ЮУрГУ Ирина Савельева.

Напомним, ранее регион получил от АКРА оценку AA — с прогнозом «Стабильный».