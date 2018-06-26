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/ «Мы справились с решением ключевых задач». Кредитный прогноз Челябинской области улучшился

«Мы справились с решением ключевых задач». Кредитный прогноз Челябинской области улучшился

Эксперты дали свою оценку повышению рейтинга.
сегодня в 16:57
  |  Общество
Кредитный рейтинг Южного Урала изменился. Челябинская область получила «Позитивный» прогноз от аналитического кредитного рейтингового агентства. Это значит, что экономическая ситуация в регионе демонстрирует улучшения. В связи с чем губернатор Челябинской области охарактеризовал предпринятые ранее правительством региона меры как верные.

Мы справились с решением ключевых задач: снижение объема государственного долга и повышение уровня ликвидности, сегодня у региона не связаны руки долговой нагрузкой, это требуется для решения стратегически важных для Челябинской области задач. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Рейтинг АКАР составляется по оценке бюджета региона. В 2017 году области удалось достичь ситуации профицита. Уровень налоговых и неналоговых поступлений превысил уровень расходов.

Это второй по надежности рейтинг после надежности обязательств правительства Российской Федерации. Повышение рейтинга означает очень высокую платежеспособность и высокий уровень кредитной надежности. Для бизнеса это значит, что, приходя в регион, этот бизнес будет работать в условиях развития. — доктор юридических наук Леонид Баев.

Решение по проведению саммита ШОС и БРИКС стал одним из факторов, повлиявших на смену прогноза на «позитивный». Регион получит дополнительное финансирование из федерального бюджета. Это скажется как на жителях, так и на компаниях.

Рейтинг позволяет привлекать заимствования в Челябинскую область на более выгодных условиях. Это будет благоприятствовать процессу кредитования банками организаций для осуществления ими инвестиционной деятельности на более интересных условиях. Если у нас будут лучше работать предприятия, от них будет больше налоговых поступлений, мы сможем больше вкладывать в развитие региона. Это и медицина, и образование, и спорт, и культура. — рассказала радио «Business FM Челябинск» директор Вышей школы экономики и управления ЮУрГУ Ирина Савельева.

Напомним, ранее регион получил от АКРА оценку AA — с прогнозом «Стабильный».

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