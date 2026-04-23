Челябинская область показала высокую эффективность реализации нацпроектов

Кассовое исполнение превысило 99%

Челябинская область показала высокую эффективность реализации нацпроектов в 2025 году. Кассовое исполнение расходов бюджета на эти цели достигло исторического рекорда и превысило 99%. Об этом сегодня, 23 апреля, сообщили на 11‑м заседании Заксобрания Челябинской области.

В прошлом году регион принимал участие в реализации 12 из 19 нацпроектов, действующих на территории Российской Федерации. Осуществлялась работа по 42 региональным проектам, финансирование которых превысило 40 миллиардов рублей.

Кассовое исполнение расходов областного бюджета на реализацию региональных проектов составило 99,04% от объема утвержденных бюджетных ассигнований. По этому показателю регион занимает 3‑е место в УрФО.

Губернатор Алексей Текслер постоянно обращает внимание членов правительства Челябинской области и глав муниципалитетов на необходимость усиленной работы над нацпроектами. Важно использовать все средства, предусмотренные на реализацию планов. На 2026 год поставлена задача по укреплению бюджетной дисциплины.

Недавно Алексей Текслер озвучивал планы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Власти приведут в порядок общественные территории и автодороги, проведут капремонт в 7 округах.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» планируют расширять проекты по повышению производительности труда, усиливать региональную адресную поддержку, сохранить финансовые и консультационные инструменты для малого и среднего бизнеса. Отдельное внимание — высокотехнологичным компаниям, сельхозкооперации, агротуризму, микробизнесу и программам для участников СВО.

По региональному проекту «Семейные ценности и инфраструктура культуры», который входит в нацпроект «Семья», оснастят 12 и модернизируют 7 учреждений культуры, построят новую детскую школу искусств и создадут 6 детских культурно-просветительских центров на базе существующих учреждений.

Отремонтировать 38 дорог общей протяженностью 134 километра планируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».