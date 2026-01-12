Челябинская область выполнила нацпроекты на 99%

Губернатор Алексей Текслер подвел итоги 2025 года

В 2025 году Челябинская область показала беспрецедентную эффективность освоения средств на выполнение нацпроектов. Об этом в понедельник, 12 января, заявил губернатор Алексей Текслер.

В течение года в регионе велась работа по 42 региональным проектам, входящим в 12 национальных. Финансовый результат стал лучшим за всю историю их реализации: кассовое исполнение превысило 99%.

Одновременно Алексей Текслер поставил задачи на стартующий 2026 год: обеспечить своевременную контрактацию мероприятий национальных проектов — до середины марта, а также до 1 февраля привести все государственные программы в соответствие с областным бюджетом.