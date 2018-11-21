/ В Областной библиотеке для слабовидящих и слепых пройдет акция «Хвостатый доктор»

Читатели смогут пообщаться с тремя питомцами студентов-кинологов.

Акция «Хвостатый доктор» пройдет в Областной библиотеке для слабовидях и слепых читателей 22 ноября в 14:30. Для знакомства с посетителями библиотеки придут спаниель, акита-ину и ретривер, а также их хозяева — студенты-кинологи Южно-Уральского колледжа бизнеса.

Читателям расскажут о паспорте собаки, назовут отличительные черты каждой породы. Покажут несколько элементов дрессировки. Также все смогут поближе познакомиться и наладить контакт с питомцами.

Акция «Хвостатый доктор» проводится с 2016 года. Ранее посетители могли познакомиться с немецкой овчаркой и биглем из Зонального центра кинологической службы главного управления МВД России по Челябинской области.

И взрослые, и дети были в восторге от общения с животными, и мы уверены, что и новая встреча найдёт отклик среди жителей Челябинска. — отмечает Инна Пятковская, один из организаторов мероприятия.

Эти встречи не просто приносят много радости для слабовидящих людей, но и приносят им пользу: так развиваются психомоторные навыки, стимулируется умственная активность, снимается напряжение.