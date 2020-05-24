Челябинская область переходит к первому этапу снятия ограничений

Однако режим готовности в регионе сохраняется.

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Послушать 00:00

Сегодня, 24 мая, глава Челябинской области Алексей Текслер сообщил о том, что область переходит к первому этапу снятия ограничений. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам губернатора, ежедневно специалисты анализируют ситуацию в регионе, смотрят на показатели распространения заболеваемости, наличие свободных коек и охват тестирования. И по всем трём показателям, в первую очередь по показателю заболеваемости, регион уже четыре дня находится в «зелёной зоне».

«Учитывая все обстоятельства, обсудив ситуацию на оперативном штабе и выслушав мнение главного санитарного врача области, мы пришли к выводу, что эпидемиологическую ситуацию в регионе удалось стабилизировать. Это позволяет нам перейти к первому этапу снятия ограничений. Я такое решение принял»,— сказал Алексей Текслер.

Это значит, что разрешаются прогулки и занятия спортом на улице с соблюдением социальной дистанции и санитарно-эпидемиологических норм, а также разрешается работать объектам розничной торговли непродовольственными товарами, с отдельным входом и площадью торгового зала до 400 квадратных метров.

Однако общий режим готовности продолжает действовать в Челябинской области. И все южноуральцы обязаны продолжать соблюдать масочный режим, нормы социального дистанцирования и другие санитарно-эпидемиологические нормы.

«Больше двух месяцев у нас ушло на стабилизацию ситуации. Эти усилия, усилия каждого из нас, не должны быть напрасными. Важно понимать, любая вспышка может перечеркнуть все наши усилия. Вернуть нас назад. Нам всем нужно быть максимально ответственными»,— добавил губернатор.

И тогда, по его словам, можно будет думать о переходе на следующий этап снятия ограничений.