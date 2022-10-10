Челябинская область отправила в Донбасс более 440 тонн гуманитарного груза — Ирина Гехт

Такой объем помощи был собран в регионе с начала специальной военной операции

С момента начала специальной военной операции в Челябинской области был организован сбор гуманитарной помощи. С февраля по сегодняшний день в территории Донецкой Народной Республики было отправлено более 440 тонн гуманитарного груза, собранного предприятиями и жителями региона. Об этом сегодня, 10 октября, во время брифинга сообщила первый заместитель губернатора Ирина Гехт.

«Всего было 15 отправок. Еще одна — для Ясиноватой, куда ушли строительные материалы», — рассказала Ирина Гехт.

До сих пор, по словам первого вице-губернатора, ведутся восстановительные работы в подшефных Челябинской области области районах — Ясиноватой и Волновахе.

«Там восстанавливают социальные объекты: школы, детские сады, детские поликлиники. Для детей закуплены компьютеры, учебники, в том числе и для организаций среднего профессионального образования. Несколько человек из местных колледжей приедут в Челябинскую область на практику», — сказала Ирина Гехт.

Кроме этого в Челябинской области летом был организован летний отдых детей из подшефных территорий. Последняя группа — порядка 150 отдохнувших и довольных детей — уехала из региона 28 сентября.

В Донбассе продолжает работать передвижной ФАП с южноуральскими врачами, и уже месяц педиатры, терапевты и гинекологи оказывают помощь людям.

По словам Ирины Гехт, ежедневно они принимают больше сотни пациентов, выезжая в населенные пункты Волновахского района. Эта работа, помимо той помощи, которая была передана больницам (передача машин скорой и неотложной помощи, оборудование и медикаменты. — Прим. ред.), продолжается.

Напомним, 14 июня губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал в Донецкой Народной Республике. Глава региона провел встречу с руководителем республики Денисом Пушилиным, подписал соглашения о сотрудничестве с первыми лицами города Ясиноватая и Волновахского района.

Губернатор заявил, что Челябинская область будет помогать в восстановлении и организации мирной жизни в ДНР.