ОНФ собрал в Челябинской области рекордную партию гуманитарной помощи для Донбасса

Челябинцы отправили 500 коробок продуктов и непродовольственной помощи

В Челябинской области «Народный фронт» отправил очередную машину гуманитарной помощи для бойцов и мирных жителей Донбасса. Под эгидой проекта «Всё для победы!» активистам удалось собрать около 500 коробок продуктов и непродовольственной помощи. Эта партия гуманитарного груза стала самой большой и разнообразной из всех, что регион отправлял Донбассу в рамках проекта, сообщается на сайте регионального отделения «Народного фронта».

«Со дня на день машина прибудет в пункт назначения, а региональное отделение Народного фронта, в свою очередь, уже работает над сбором следующей партии гумпомощи»,— рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

На призыв помочь и принять участие в проекте Народного фронта «Всё для победы!» откликнулись желающие со всех уголков Южного Урала. Необходимые для защитников Донбасса медикаменты пришли из Катав-Ивановского района — сотрудники местной администрации собрали лекарства, бинты и губки для восстановления после ранений.

В помощь бойцам прибыла посылка из Озерска — от неравнодушной жительницы. Она позаботилась, чтобы у военных были сотовый телефон, часы и одежда. Житель Карталинского района пополнил партию с техникой новым мощным электрогенератором, а следом за ним челябинцы принесли рации, дрон и полевой бинокль.

Перед учебным годом состав гуманитарного груза разнообразили канцелярией, детскими вещами и литературой. Большой вклад в сбор внесла одна неравнодушная многодетная семья из Челябинска — 42 зимние куртки и 150 единиц одежды для детей.

Также в Народный фронт обратилась учительница со стажем и передала вещи для коллег из Донбасса (зимние сапоги, куртки, брюки, рубашки и платья). Женщина рассказала, что когда-то учила девочек из Волновахи. Сейчас бывшие ученицы уже сами учителя и работают в Луганской Народной Республике. Туда же будут доставлены книги — 60 коробок с научной, классической и детской литературой для Луганского педагогического университета от челябинских вузов — ЮурГУ и ЧелГУ.

О том, чтобы у мирного населения были макароны и мука, позаботились сотрудники Уральского таможенного управления. А задачу обеспечить бойцов обмундированием поделили между собой сразу несколько организаций — предприниматели и государственные структуры.

Так, челябинские производители ООО ТД «Автотепло» изготовили 80 тепломатрасов для батальона Народной милиции ДНР «Апостол» под командованием челябинского «Ангела» Юрия Гагарина. Они имеют уникальный состав, благодаря которому даже в условиях морозов до −60ºС сохраняется комфортная для человека температура поверхности. От завода железобетонных конструкций «ЖБИ74» бойцам доставят 100 камуфлированных костюмов «Сумрак». А от территориального органа Федеральной службы государственной статистики — берцы, одежда, 20 коробок с медикаментами и 65 светодиодных фонарей.

Крупную часть груза составили продукты питания. Одних макаронных изделий собрано 800 кг, муки — 600 кг. 15 коробок с продуктами передало Управление федерального казначейства по Челябинской области. Благотворительный фонд «Мечта» пополнил этот список сладостями и пряниками, а также тушенкой.

«Медицинское направление в гуманитарной деятельности в рамках проекта „Всё для победы!“ очень сильное. В этот раз собрана рекордно большая партия медикаментов (растворы, таблетки, бинты и другое). Это связано с тем, что неравнодушные жители желают защитникам Донбасса прежде всего здоровья и сил. Многие прикладывают к вещам письма с пожеланиями, хотят поддержать моральный дух бойцов. Все это очень важно для тех, кто на передовой»,— рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Челябинской области Олег Лукин.

Отметим, что в интернете в начале июля был открыт интернет-сайт победа.ОНФ, который координирует сбор вещей и денежных средств для помощи народной милиции Донецкой и Луганской Республик. Каждый желающий может присоединиться к проекту и помочь бойцам донбасских республик. В Челябинске прием организован на улице Цвиллинга, 20.

Собранные в исполкомах «Народного фронта» амуниция, лекарства, средства защиты и многое другое отправляются на распределительную площадку ОНФ в Ростове-на-Дону. Уже оттуда помощь расходится по подразделениям народной милиции ЛНР и ДНР.