Более семи тонн гуманитарного груза отправились из Челябинска на Донбасс

Нуждающимся передадут пакеты с продуктами питания

Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» вновь поддержало гуманитарную миссию. Сегодня, 28 сентября, фура с продуктами питания была направлена на Донбасс, передает ИА «Первое областное».

К сбору гуманитарного груза подключились различные предприятия региона, а также областной Минсельхоз и частные жертвователи. Жители Донбасса скоро получат индивидуальные пакеты с крупами, сахаром, мукой, чаем, консервами.

«Под руководством секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатора Челябинской области Алексея Текслера мы сформировали уже 15-й груз, который будет отправлен для жителей освобожденных территорий, но сегодня уже можно говорить, что для тех людей, кто проголосовал за вступление этих территорий в состав Российской Федерации. День знаменательный, подводятся итоги референдума», - говорит руководитель Челябинского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Денис Моисеев.

С февраля этого года Челябинское региональное отделение партии «Единая Россия» направило на освобожденные территории сотни тонн помощи: от продуктов первой необходимости и школьной канцелярии до медикаментов и стройматериалов.