Челябинская область не закрыла границу с Казахстаном

Все автопропускные пункты на госгранице работают в прежнем режиме

Вопреки появившимся в СМИ и соцсетях слухам о перекрытой российско-казахстанской границе, автотранспортное сообщение между Челябинской областью и казахстанскими регионами сохраняется в прежнем режиме, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального Погрануправления ФСБ.



«Информация о закрытии границы недостоверна. Все автопропускные пункты через госграницу на территории Челябинской области работают в прежнем режиме», — заявил пресс-секретарь ПУ ФСБ по Челябинской области Дмитрий Кузнецов.

Напомним, что общественный транспорт, то есть междугородные автобусы, в Казахстан не ходят с начала коронавирусной пандемии. Прямых рейсов в сопредельное государство из челябинского аэропорта имени Курчатова нет.

Тем не менее, авиарейсы из сопредельного государства действительно закрыты: официальным подтверждением тому является, например, сообщение пресс-службы ХК «Металлург». Накануне, сыграв в Нур-Султане с казахским «Барысом», южноуральские хоккеисты возвращались домой на частном самолете, прихватив с собой бригаду арбитров: судьи рассчитывали воспользоваться регулярными рейсами и из-за их отмены рисковали задержаться в охваченном беспорядками городе.

Как сообщало Первое областное информагентство, с начала января 2022 года в Казахстане проходят массовые беспорядки, официально — из-за двукратного повышения цен на газовое автотопливо. На сегодня в стране объявлено чрезвычайное положение, руководство Организации договора о коллективной безопасности приняло решение ввести в Казахстан контингенты миротворческих сил на ограниченный срок.