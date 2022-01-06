В Казахстан войдут миротворцы ОДКБ

Совет коллективной безопасности ОДКБ официально сообщил об этом решении

6 января руководство Организации договора коллективной безопасности приняло решение направить в Республику Казахстан контингент Коллективных миротворческих сил. Срок их пребывания в Казахстане предварительно ограничен 19 января, сообщает пресс-служба ОДКБ.



По данным пресс-службы, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил об угроез национальной безопасности государства и вмешательстве во внутренние дела извне.

«Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответствии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — сообщает пресс-служба ОДКБ.

К государствам-членам Организации договора о коллективной безопасности направлены обращения с просьбой применить войска для нормализации ситуации в Казахстане. В ОДКБ входят, напомним, Россия, Беларусь, Армения, Таджикистан, Кыргызстан и собственно Казахстан.

Пока российская сторона не сообщила официально о том, кто именно войдет в состав миротворческого контингента. Но практика последних лет показывает, что уже традиционно в роли экспедиционного корпуса РФ за рубежом выступают воздушно-десантные войска с приданными частями усиления.

Напомним, с первых же чисел января 2022 года в Казахстане начались массовые беспорядки, вызванные, по официальным данным, двукратным повышением цен на сжиженный газ для заправки автомобилей. акции протеста перешли в многочисленные столкновения с полицией и армией, в ряде городов митингующие подожгли здания местных администраций и других органов власти.