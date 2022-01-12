Магазины челябинской фирмы «Юничел» разгромили в Алма‑Ате

Сотрудники торговых точек не пострадали

В Казахстане 2 января начались митинги против двукратного повышения цен на сжиженный газ. Мирные выступления вскоре переросли в акции протеста, которые привели к жертвам среди населения и погромам административных и торговых объектов. По данным на 10 января, ущерб превысил 213 млн долларов. Последствия коснулись не только бизнесменов Казахстана, но и предпринимателей из России, включая южноуральцев, которые работают в соседней республике. Так, погрому подверглись магазины под брендом «Юничел» в Алма-Ате. Поставки изделий временно приостановлены во все казахстанские торговые объекты до нормализации ситуации на таможне.

«Пострадали два магазина в Алма-Ате. Один в торговом комплексе, который полностью сожжен. Второй находится в центре города, где был эпицентр протестов. Из этих магазинов вынесли кассовые аппараты, компьютеры и обувь, осталось процентов 10% от того, что было. Остальные магазины, к счастью, не тронуты, некоторые, где было спокойно, не прекращали работы ни на день, но людям было не до покупок. Персонал, слава богу, жив и здоров. Сейчас разбирают завалы, проводят ревизию, определяют, какую обувь можно продавать. Я думаю, через одну-две недели магазин в центре города вернется к работе. Открытие магазина в торговом комплексе зависит от самого ТК, когда он начнет восстановление. Руководство комплекса уже пригласило арендаторов на переговоры», — рассказал ИА «Первое областное» генеральный директор фирмы «Юничел» Владимир Денисенко.





Всего челябинская фирма имеет в 49 городах Казахстана 98 магазинов. Кроме пострадавших торговых точек, остальные работают в прежнем режиме, продажи там идут. Ожидается, что в январе доходы составят 50% от уровня первого месяца 2021 года. Но за первый квартал, как предполагают в «Юничеле», магазины наверстают вынужденные простои и выйдут на планируемые показатели.

«Надеемся, что правительство Казахстана окажет помощь. Власти во время пандемии поддерживали предпринимателей. И сейчас, я думаю, после погромов будут преференции. При наших масштабах не так много мы потеряли, но это десятки миллионов рублей», — отметил Владимир Денисенко.

В минувший понедельник, 10 января, власти страны объявили о стабилизации ситуации. Обеспечить порядок помог в том числе миротворческий контингент Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входит и Россия.