Магнитогорский ХК «Металлург» благополучно прибыл из Казахстана

Несмотря на введенное в соседней стране чрезвычайное положение, «сталевары» провели матч и вернулись домой воздухом

Болельщики магнитогорского хоккейного клуба «Металлург» могут быть спокойны: команда благополучно вернулась домой из Казахстана, завершив матч и сев на самолет в Нур-Султане. Как сообщает пресс-служба ХК, единственная задержка при вылете объясняется неготовностью лайнера по вине технических служб аэропорта.



Напомним, 5 января «Металлург» должен был сойтись в поединке с казахстанским «Барысом». Матч прошел без болельщиков из-за введенного в Казахстане чрезвычайного положения, магнитогорцы уступили хозяевам льда одну шайбу. Как оказалось, сама возможность проведения соревнования до последнего момента была под вопросом.

Еще перед выездом в штабе магнитогорского клуба знали, что в столице Казахстана введено чрезвычайное положение. И первым делом руководство команды связалось с КХЛ с предложением перенести матч на другую дату, которая бы устроила все заинтересованные стороны. Однако КХЛ дала распоряжение все же провести матч, но без зрителей.



«Решение о проведении матча было принято после консультаций КХЛ с органами государственной власти Республики Казахстан и клубами. Представители принимающей стороны гарантировали безопасность команд и игроков», — говорилось в сообщении КХЛ.

Магнитогорцы уступили 2:3, хотя дважды вели в счете по ходу матча, а по окончании игры столкнулись с проблемой при вылете из местного аэропорта.

Хоккеисты, тем не менее, решили ехать в Арену — чтобы не находиться в центре города во время беспорядков и иметь возможность быстро собрать вещи в случае отмены игры. Руководство клуба предлагало КХЛ перенести встречу на другую дату. Однако в Континентальной хоккейной лиге решили все же провести игру, но без зрителей.

Регулярные рейсы из Нур-Султана к окончанию матча были уже отменены, а воздушное судно, зафрахтованное клубом, задержалось из-за заминки техслужб аэропорта. Тем не менее магнитогорцы в конце концов не только вылетели домой, но и взяли с собой бригаду арбитров, рассчитывавших на регулярные рейсы и рисковавших застрять в чужом государстве.

«Мы хотим выразить благодарность хоккейному клубу „Барыс“, который предпринял все возможные усилия по обеспечению безопасности трансфера „Металлурга“ в аэропорт; авиакомпании „Аэрофлот“, экипажу и техникам самолета „Константин Паустовский“; а также всем, кто переживал за нас и поддерживал в этот непростой день. Иногда бывают ситуации, когда хоккей — это уже не просто игра», — резюмируют «сталевары».

Ранее режим чрезвычайного положения был введен из-за акций протеста в Казахстане. Они начались 2 января после того, как в два раза подорожал сжиженный газ. Власти пообещали установить цену ниже прежней, а правительство страны ушло в отставку, но массовые уличные акции не прекратились.