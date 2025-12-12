Челябинская область направила более миллиарда рублей для субсидии на оплату ЖКХ

Южный Урал поднялся в рейтинге регионов

Челябинская область вошла в число регионов с наибольшим объемом финансовой поддержки граждан для оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщает «Челябинск Сегодня» со ссылкой на исследование аналитического агентства «ПромРейтинг». За первые девять месяцев текущего года на эти цели жителям Южного Урала перечислили 1 212 811 тысяч рублей.

Это позволило региону подняться на одну позицию в рейтинге и занять пятое место среди субъектов Российской Федерации по объему выплаченных субсидий. Челябинская область стала единственным регионом в первой пятерке, улучшившим свои показатели по сравнению с прошлым годом. Лидером рейтинга остается Москва, за которой следуют Алтайский край, Московская область и Краснодарский край.

Далее в топ-10 расположились Мурманская область, также поднявшаяся в списке, Свердловская область, Республика Башкортостан, Воронежская и Тюменская области. В среднем по стране объем выплат на субсидии ЖКХ вырос на 2,9% и превысил 40,9 миллиарда рублей.

Право на получение субсидии в Челябинской области имеют жители, у которых расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают установленную долю в совокупном доходе семьи. Для большинства граждан этот порог составляет 22%. Для льготных категорий — одиноких пенсионеров, пожилых супружеских пар, многодетных семей и одиноких родителей с детьми, чей доход не превышает прожиточный минимум более чем на 20%, — максимальная допустимая доля расходов снижена до 11%.

Оформить субсидию можно через органы социальной защиты, МФЦ или портал «Госуслуги». Полный перечень необходимых документов размещен на сайте министерства социальных отношений Челябинской области. Важным условием является отсутствие непогашенной задолженности по ЖКХ за последние три года.