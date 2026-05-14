Госдума потребовала объяснить прогноз роста тарифов ЖКХ на 33,5%

﻿Вячеслав Володин высказал недовольство о прогнозе Минэкономразвития

В Госдуме раскритиковали прогноз Минэкономразвития о росте тарифов ЖКХ на 33,5% за четыре года. Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал недовольство на заседании палаты, сославшись на многочисленные обращения граждан, сообщил он в своем канале в «Макс».

Председатель отметил, что министерство говорит о снижении инфляции до 5% к концу года и параллельно с этим прогнозирует за четыре года рост тарифов ЖКХ в два раза относительно инфляции.



«Мы не можем с этим согласиться. Пусть придет министр экономического развития и обоснует свою позицию, прежде чем выносить такие прогнозы», — заявил Вячеслав Володин.

Он добавил, что в Госдуму уже поступило огромное количество жалоб от граждан на предлагаемое повышение. Депутаты настаивают на детальном обсуждении этого вопроса с участием профильного министра.