Экологи озвучили результаты проб воздуха после утечки аммиака в Челябинске

На челябинском хладокомбинате 13 мая произошла утечка аммиака. Южноуральские экологи озвучили результаты проб воздуха. Они сообщили, что опасности для жителей не было.

По данным передвижной лаборатории Центра экологического мониторинга, предельно допустимая концентрация газа во время инцидента разово превысила норму «чуть больше 1 ПДК».



«В связи с принятыми мерами опасности для жителей микрорайона это не представляло, за исключением некомфортных ощущений в виде неприятного запаха. В течение короткого времени газ полностью рассеялся, при последующих измерениях превышений не фиксировалось», — пояснили в ведомстве.

Напомним, разлив аммиака ликвидировали в три этапа. Для этого привлекли отряд ЮЖУРАЛСПАСа.